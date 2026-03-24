Кара-Сууда 2,5 миллион сомго лицензия убада кылган эки киши кармалды

Кара-Суу районунун эки тургуну кум карьерин иштетүүгө лицензия алып берүүнү убада кылган адамдар 2,6 млн сомдон ашуун акчасын алып, сөзүнө турбай коюшканына даттанып, милицияга кайрылганын Ош облустук ички иштер башкармалыгы (ОИИБ) билдирди.
Мекеменин маалыматына караганда, жабыркаганын айткан адамдар шылуундарга кум карьерин иштетүү укугуна жетүү үчүн 2 млн 625 миң 700 сом беришкен.
Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси ("Алдамчылык") менен кылмыш иши козголгон.
Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 41 жана 36 жаштагы эки адам бул ишке шектелип кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланып жатат.
Учурда шектүүлөрдүн башка шылуундук иштерге тиешеси бары-жогун аныктоо жүрүп жатат.(ZKo)
Шерине