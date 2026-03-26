Экс-депутат Шаирбек Ташиев ИИМде күбө катары суралып жатканы айтылды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаирбек Ташиев Ички иштер министрлигинде (ИИМ) күбө катары суралууда. Бул тууралуу Ташиевдин тарапташы Орозбек Осмонов 26-мартта Фейсбуктагы өз баракчасына жазды.
"Акыркы күндөрү Ташиев Шаирбек ИИМге сурак берүүдө деген маалыматтарды жазып жатасыздар. Шаирбек Ташиев күбө катары гана суракка барып жатат. Мыйзам жазган, аны сыйлаган киши катары бардык иш-аракеттерин мыйзам чегинде аткарып жатат", - деп жазды ал.
Осмонов Ташиев "Кыргызнефтегаздагы" коррупциялык схемага байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча күбө катары суралып жатканын "Азаттыкка" ырастады.
Мунун алдында айрым маалымат каражаттары милициядагы өз булактарына таянып экс-депутат сурак берип жатканын жазышкан.
Ушул эле күнү Улуттук банктын мурдагы башчысы Мелис Тургунбаев "Кыргызнефтегаз" боюнча сурак берип, кармалганы кабарланды.
ИИМ азырынча Шаирбек Ташиевдин суралышы боюнча расмий маалымат бере элек.
10-февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары - Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Ошол окуядан кийин өлкөдө бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болуп, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Элдар Сулайманов, Куванычбек Конгантиев, Шаирбек Ташиев, Курманкул Зулушев, Нурланбек Азыгалиев, Гүлсүнкан Жунушалиева өздөрү жазган арыз менен депутаттык мандатынан ажыратылды.
Дээрлик бир ай чет өлкөдө жүргөн УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев 19-мартта Бишкекке келип, ИИМдин Тергөө кызматында эки иш боюнча сурак берген. (КЕ)
