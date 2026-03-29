Ливанда "Хезболла" менен байланышы бар журналисттер өлтүрүлдү

28-мартта, ишембиге караган түнү Израил Тегеран жана Ирандын башка шаарларындагы буталарына сокку урууну улантканын Би-би-си жазды. Йемендеги хусилер согушка аралашып, Израилге эки ракета учурду. Ливанда "Хезболла" тобу менен байланышы бар журналисттер Израилдин соккусунан өлтүрүлгөн.
CNN жана Times of Israel гезити хусилер ишемби күнү кечинде Израилге эки ракета учуруп, алар атып түшүрүлгөнүн жазышты. Басылмалардын жазганына караганда, алар канаттуу ракета учурушкан.
Мындан сырткары хусилер Израил курортуна жана Кызыл деңизиндеги Эйлат портуна багытталган учкучсуз учактарды колдонушканын, алардын мизи кайтарылганын Times of Israel жана изралдик 12-канал жазды.
Ишемби күнү эртең менен хусилердин өкүлү Израилге карата баллистикалык ракеталардын тобу учурулганын, Израилге каршы операциялар “агрессия аяктаганга чейин” мындан ары дагы улантыларын жарыялады.
Бир топ маалыматтарга караганда, Тегеранда ишемби күнү ири жардыруулар болду.
Израилдин Коргонуу күчтөрү башка буталардын арасында Ирандын Деңиз өнөр жай уюмунун штаб-үйүнө сокку урганын билдирди. Мекеменин маалыматында бул концерн (Marine Industries Organisation) деңиз куралынын кеңири түрүн өндүрүп, иштеп чыгары жазылган. Концерн Европа биримдигинин, АКШ, Британия, жана башка өлкөлөрдүн санкциясына киргизилген. Ирандын бир нече бөлүгүндө анын заводу бар.
Шерине