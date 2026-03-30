Климаттык оош-кыйыш: Кыргызстанды кыйын кырдаал күтөбү?
Кыргызстанда 1992-2023-жылдар аралыгында абанын орточо температурасы 1,3 градуска көтөрүлдү жана жакынкы жылдары дагы жогорулашы мүмкүн. Мындай климаттык оош-кыйыштын айынан өлкөдө жер көчкү, сел өңдүү табыгый кырсыктар дагы көбөйүшү ыктымал. Изилдөөлөргө ылайык, Талас шаарын, Кочкор менен Тогуз-Торо райондорун ташкын суу каптоо коркунучу жогору. Өлкөдө буга чейин адам өлүмү менен коштолгон ири табыгый кырсыктар катталган. Ушул тушта кооптуу аймактардан жүздөгөн адам көчпөй жашап келет. "Азаттык" климаттык өзгөрүү, анын кесепети жана алдын алуу чаралары тууралуу даректүү тасма даярдады.
