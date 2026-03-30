2-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана аба табынын ысышына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу жолдорунда, ашууларда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
31-мартта түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорунда кар жаайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6…11, күндуз 22…27;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3…8, күндүз 18…23;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11…16, күндүз 22…27;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1…6, күндүз 14…19;
Нарын облусунда түнкүсүн -3…+2, күндуз 13…18.
Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9…11°, күндүз 24…26° жылуу болот.
Аба ырайы: көпчүлүк аймакта жаан жаайт
Шерине