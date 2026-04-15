Украина: Днепрде аза күтүү жарыяланды

Дүйнөдөгү окуяларга келели. 15-апрелге караган түнү орус аскрелери укриан аймагын жүздөгөн дрон жана ракета менен аткылады. Бир нече региондун жетекчилери кыйроолор жана жабыркагандар болгонун билдирди. Запорожьеде бир аял каза тапты. Анын алдынкы күнү Днепр шаарына сокку урулганда 5 кишинин өмүрү кыйылган. Калаада бүгүн аза күтүп жатат. Эксперттер орус аскерлери эми калк жашаган аймактарга күндүз көбүрөк чабуул коюп жатканын белгилешет. Ал арада Украина Норвгеия жана Германия менен коргонуу тармагында бир нече келишими түздү.
