Жапаров Баткенде “Достук” соода-экономикалык паркынын долбоору менен таанышты

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 6-майда Баткен облусуна иш сапары менен барды. Президенттик администрациядан кабарлагандай, мамлекет башчы кыска мөөнөттүү сапар алкагында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган Достук стеласы менен, “Достук” эл аралык соода-экономикалык паркынын концепциясы менен таанышты.
Жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтыйт.
«Долбоор соода-логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Долбоор ишке ашса 5 миңден ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт», - деп айтылат маалыматта.
Мамлекет башчысы биргелешкен инфраструктуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты.
Боордош элдердин достугун, аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган стела 2025-жылы 31-мартта ачылган. Ага үч мамлекеттин президенттери онлайн форматта катышкан.
Кыргызстан Өзбекстан, Тажикстан менен чек ара маселесин толугу менен 2025-жылы чечти. (КЕ)
