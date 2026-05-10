Ушаков ок атышпоо келишими узарбай турганын айтты

Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Украина менен сүйлөшүүлөрдүн жаңы баскычы пландалбаганын кайрадан билдирди. Ал ошондой эле ок атышпоо келишими 11-майга чейин жетишилгенин, аны узартуу тууралуу сөз жоктугун белгиледи.
"Жок, ок атышпоо боюнча келишим Жеңиш күнүнө карата гана болгон, үч күн - 9-10-11-майда гана уланат", - деди ал.
АКШнын президенти Дональд Трамп 8-майда үч күндүк ок атышпоо тууралуу жарыялаган, ошол эле учурда сүйлөшүүнү улантуу жөнүндө айтып, ок атышпоо үч күндөн ашык убакытка созулушу мүмкүндүгүн билдирген.
Ушаков Трамп Орусия менен Украинанын ортосундагы ок атышпоо узартыларына ишенерин, бирок бул "бир гана андан көз каранды эмес экенин" айтты.
Трамптын келишимди узартуу боюнча үмүтүн Ушаков "негизсиз" деп атады. Сүйлөшүүлөрдүн уланышын украин аскерлеринин Донецк аймагынан чыгарылышы менен байланыштырды. Киев бул талапты кабыл албай турганы белгилүү.
Путиндин жардамчысынын сөзүнө караганда, президент мурдагыдай эле украин мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолугушууга даяр, бирок Москвада гана.
Украин президентинин кеңешчиси Сергей Лещенко өз кезегинде Зеленский Путин менен Москвадан башка кайсы жерде болбосун жолугушууа даяр экенин билдирди.
"Москва - баскынчы мамлекеттин борбору. Мындай форматтагы сүйлөшүү мүмкүн эмес", - деди ал.
Ушаков мындан тышкары орус-америка байланышы Украинанын коркутуусу, ага Орусия Киевге сокку урарын билдирген жообунан кийин жанданганын айтты. Ишембиде алмашуу болбосун, учурда туткундардын тизмесин тактоо жүрүп жатканын айтты. Эки күн ичинде ок атышпоо, анын алкагында туткундарды алмашуу тууралуу макулдашууга жетишилди.
