14-майдын аба ырайы: Ош, Ысык-Көл, Нарында жаан жаайт

14-майда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ош, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт.
Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5…10, күндүз 21…26
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5…10, күндүз 20…25
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10…15, күндүз 25…30
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 15…20
Нарын облусунда түнкүсүн 1…6, күндүз 16…21
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7…9°, күндүз 23…25° жылуу болот.
