Темирлан Айтиевдин ордуна Максат Алымбеков депутат болуп келди

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) 19-майдагы отурумунда Максат Алымбековго №20 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеӊештин депутатынын бош мандатын өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алды.
Ал 11-майда өз арызы менен депутаттык мандатын тапшырган Темирлан Айтиевдин ордуна келди. Темирлан Айтиев 2025-жылы ноябрда №20 шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ага шайлоочулардын 9021и добуш берип, округдагы эң көп добуш алган талапкер болгон.
Максат Алымбеков 2867 добуш топтогон. 42 жаштагы Максат Алымбеков Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында төрөлгөн. 2001-жылы Бишкек шаарындагы орто мектепти аяктап, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинен “Юриспруденция” адистигин аяктаган. Ельцин атындагы Кыргыз-орус славян университетинен “Каржылык менеджмент” багыты боюнча экинчи жогорку билимин алган.
Эмгек жолуун 2005-жылы жеке адвокаттык кеңседе адвокаттын жардамчысы катары баштап, 2008-жылга чейин иштеген. 2017–2021-жылдары Бишкек шаардык кеңешинин аппаратынын жетекчиси болгон. 2021-жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты – “Ынтымак” фракциясынын лидери болуп иштеп келаткан. Ал Жогорку Кеңеште ант бергенден кийин депутаттык кызматка киришет.
10-февралда президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан бери УКМКнын бир катар мурдагы жогорку кызматта турган жетекчилери кармалып, айрымдары жумуштан алынды. Саясий окуялардын фонунда Жогорку Кеңештин он чакты депутаты мандатын тапшырды. Алардын дээрлик бардыгы өз каалоосу менен мандатып тапшырып, себебин коомчулукка айтышкан эмес. (BTo)
