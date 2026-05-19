Аба ырайы: аймактарда жаан жаайт

20-майда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Күндүз Талас, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт.
Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8…13, күндүз 22…27:
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 7…12, күндүз 20…25:
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12…17, күндүз 26…31:
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 16…21:
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 17…22.
Бишкек шаарын ала булут каптап турат, жаан-чачын жаашы ыктымалы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11…13°, күндүз 23…25° жылуу болот.
