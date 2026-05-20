Орусия Киев Латвиянын аймагынан "сокку даярдап жатат" деп билдирди

Орусиянын Тышкы чалгын кызматы Киев Орусиянын аймактарына Латвиядан сокку урууга даярданып жатканын билдирип, "өч аларын" эскертти.
"Киев Балтика өлкөлөрү берген аба мейкиндигин пайдалануу менен чектелбейт. Учкучсуз учактарын да бул өлкөлөрдүн аймактарынан кое берүүнү пландоодо. Бул ыкма бутага жетүү убактысын азайтат жана террористтик чабуулдун натыйжалуулугун жогорулатат", - деп жазылган чалгын кызматынын маалыматында.
Анда ошондой эле "Латвия тараптын Москванын жооп соккусуна бута болуудан чочулоосуна карабай Киев Риганы бул операцияны жүргүзүүгө макулдатканы" белгиленген. Маалыматта Латвияга Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн аскерлери жиберилгени, алар "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" жана "Екабпилс" аскер базаларына жайгаштырылганы айтылган.
Орусиянын Тышкы чалгын кызматы "Латвиянын чечим кабыл алуу борборунун координаттары белгилүү" экенин, ал эми өлкөнүн НАТОго мүчөлүгү "адилеттүү өч алуудан" коргобосун билдирди.
Латвиянын тышкы иштер министри Байба Браже бул билдирүүнү "Орусиянын кезектеги калпы" деп атады.
"Латвия өз аба мейкиндигин Орусияга сокку уруу үчүн бербейт. Бул тууралуу бир нече ирет Орусиянын өкүлдөрүнө түшүндүрүлгөн", - деп жазды ал X соцтармагына.
"Орусия калп айтып жатканын" Латвиянын президенти Эдгарс Ринкевичс да билдирди.
Украина азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Мурдараак Москва Балтика өлкөлөрүн, анын ичинде Латвияны украиналык учкучсуз учактарга Орусияга сокку уруу үчүн өз аймагынан учуп өтүүгө уруксат бергени үчүн айыптаган. Латвия жана башка өлкөлөр украиналык дрондор акыркы убактарда алардын уруксатысыз эле учуп жатканын белгилеп, кескин четке кагышты.
7-май күнү украиналык эки дрон Латвия аймагына, анын ичинде Резекнедеги мунай заводунун айланасына кулаган соң бул өлкөдө саясий кризис жаралган. Премьер-министр Эвика Силинянын сындоосунан кийин коргоо министри Андрис Спрудс кызматтан кеткен. Андан кийин өкмөт бөлүнүп, премьер-министр Силиня өзү да кызматтан кетүүгө арыз берген. 17-майда Латвиянын асманына кайрадан дрон учуп кирген.
Украинанын Тышкы иштер министрлиги ошол кезде маалымат таратып, дрондор Латвиянын аймагына орусиялык радиоэлектрондук жабдуулардан улам түшүүсү ыктымалдыгын билдирген.
Орусиядагы бутага бет алган украиналык дрон болушу ыктымал делген учкучсуз учак шейшембиде Эстониянын үстүнөн атып түшүрүлгөн.
Шерине