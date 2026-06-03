Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Июнь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 18:53
Жаңылыктар

4-июндун аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда жаан жаайт

4-июнда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.

Күндүз Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.

Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13…18, күңдүз 27…32

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11…16, күңдүз 24…29

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14…19, күндүз 27…32

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 19…24

Нарын облусунда түнкүсүн 7…12, күндүз 17…22

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16…18°, күндүз 29…31° болот.

Дагы караңыз

Аннексияланган Донецкиде дрон соккусунан жети өмүр кыйылды

Путин менен Кабаеванын балдарын тарбиялоого Батыштан тартылган адистер

Кыргызстан Жакынкы Чыгышта кырдаалдан курчушуна тынчсыздануусун билдирди

Ташкент жана Астана Еврошаркет менен миграция борборун түзүүнү макулдашпаганын билдирүүдө

Иран Кувейт жана Бахрейнди ракета, дрон менен аткылады

Депутат Сурабалдиева Жибек Урустемованын балдарынын атынан өкмөткө кайрылды


Шерине

XS
SM
MD
LG