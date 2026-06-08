Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 15:16
Жаңылыктар

Депутат чет элдиктерге сатылып жаткан мүлктөр боюнча маселе көтөрдү

Улугбек Ормонов.
Улугбек Ормонов.

Жогорку Кеңештин депутаты Улугбек Ормонов Кыргызстандан мүлк сатып алган чет элдиктер боюнча маселе көтөрдү.

Ал бул тууралуу Парламенттин Өнөр-жай саясаты, транспорт, отун-энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш комитетинин 8-июндагы жыйынында айтып, чет элдик жарандар айыл чарба багытындагы жерлерди да ижарага алып иштеткен учурлар бар экенин айтты.

“Чет элдик жарандар өздөрүнүн атына жер алып. Анын үстүндөгү мүлктү да алып, жерге да курулуш кылып жатышат”, - деди ал.

Министрлер кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Жакшылык Токтосунов комитеттин жыйынында маалымат берди.

Анын сөзүнө караганда, Жер кодекси боюнча чет элдик жаранга жердин үстүндөгү мүлк жеке менчик катары катталат. Ал эми жер тилкеси 49 жылга ижарага берилет.

Айыл чарба багытындагы жерлер болсо чет өлкөлүктөргө убактылуу пайдаланууга да берилбейт. Чет өлкөлүктөр калктуу конуштан жана курулуш жүргүзүүгө уруксат берилген жерлерден гана мүлк алса болот. (BTo)

Дагы караңыз

Кытай Тайвандын чыгыш жээгинде атайын операциясын баштады

Иран менен Израил кайрадан бири-бирине сокку уруп жатат

Кыргызстанда жайыт жерлердин 24% деградацияга учурады

Баш прокурордун орун басары Коңкубаева фейк аккаунттарды жабуу мүмкүн болбой жатканын айтты

Президент Караколдо МИК салган үйлөрдү суу каптаган окуя боюнча комментарий берди

Быйыл төрт айда интернет шылуундар боюнча 1711 кылмыш иши козголду

Армениядагы шайлоодо Пашиняндын партиясы алдыга чыкты

“75чилердин иши”: шектүүлөр сотту ачык өткөрүүнү талап кылууда

Шерине

XS
SM
MD
LG