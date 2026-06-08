Жогорку Кеңештин экс-депутаты Мыктыбек Абдылдаев дүйнө салды

Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мыктыбек Абдылдаев 8-июнда Бишкекте 73 жашында дүйнөдөн кайтты. Жакындары анын ден соолугу жакшы эле жүргөнүн айтышты.
Мыктыбек Абдылдаев Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кара-Жыгач айылында туулган. Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, юридика илимдеринин кандидаты.
2002-2005-жылдары башкы прокурор болуп иштеген. 2006-2007-жылдары президенттик администрациясынын жетекчиси болгон. 2010-жылы “Ата-Журт” партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин V чакырылышынын депутаттыгына шайланган. 2015-жылы “Бир Бол” партиясы менен Жогорку Кеңештин VI чакырылышынын депутаты болгон.
2023-жылы Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси болуп иштеген. (BTo)
Шерине