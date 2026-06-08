Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Июнь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:32
Дүйнө

Согушка 100 күн. Иран менен Израил бири-бирине сокку урду

Согушка 100 күн. Иран менен Израил бири-бирине сокку урду
Embed
Согушка 100 күн. Иран менен Израил бири-бирине сокку урду

No media source currently available

0:00 0:03:33 0:00
Түз линк

7-июндун кечинде Иран Израилге бир нече ракета аткандан кийин ЦАХАЛ Ислам жумуриятындагы аскердик жайларга сокку урганын билдирди. Тегеран өз чабуулун израилдик аскерлердин Бейрутту бомбалаганына жооп чара деп атаган. Израил "Хезболла" согушкер тобунун Ливандагы буталарына чабуул койгонун айтууда.

7-июндун кечинде Иран Израилге бир нече ракета аткандан кийин ЦАХАЛ Ислам жумуриятындагы аскердик жайларга сокку урганын билдирди. Тегеран өз чабуулун израилдик аскерлердин Бейрутту бомбалаганына жооп чара деп атаган. Израил "Хезболла" согушкер тобунун Ливандагы буталарына чабуул койгонун айтууда. Бул тараптар 2 ай мурун ок атышпоо тууралуу макулдашкандан кийинки эң ири эскалация болуп калды. Биринчи күнү АКШнын президенти Дональд Трамп Израил менен Иранды атышууну дароо токототууга чакырды. 8-июнда Кошмо Штаттар менен Израил Иранга каршы согуш баштаганына 100 күн болду.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG