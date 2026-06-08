7-июндун кечинде Иран Израилге бир нече ракета аткандан кийин ЦАХАЛ Ислам жумуриятындагы аскердик жайларга сокку урганын билдирди. Тегеран өз чабуулун израилдик аскерлердин Бейрутту бомбалаганына жооп чара деп атаган. Израил "Хезболла" согушкер тобунун Ливандагы буталарына чабуул койгонун айтууда. Бул тараптар 2 ай мурун ок атышпоо тууралуу макулдашкандан кийинки эң ири эскалация болуп калды. Биринчи күнү АКШнын президенти Дональд Трамп Израил менен Иранды атышууну дароо токототууга чакырды. 8-июнда Кошмо Штаттар менен Израил Иранга каршы согуш баштаганына 100 күн болду.
Согушка 100 күн. Иран менен Израил бири-бирине сокку урду
7-июндун кечинде Иран Израилге бир нече ракета аткандан кийин ЦАХАЛ Ислам жумуриятындагы аскердик жайларга сокку урганын билдирди. Тегеран өз чабуулун израилдик аскерлердин Бейрутту бомбалаганына жооп чара деп атаган. Израил "Хезболла" согушкер тобунун Ливандагы буталарына чабуул койгонун айтууда.
Шерине