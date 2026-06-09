Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
9-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 19:26
Дүйнө

Аннексияланган Крым: Украина логистикалык жайларды бутага алууда

Аннексияланган Крым: Украина логистикалык жайларды бутага алууда
Embed
Аннексияланган Крым: Украина логистикалык жайларды бутага алууда

No media source currently available

0:00 0:03:18 0:00
Түз линк

Украин аскерлери оккупацияланган Крымга кеткен жолдорго жана логистикага сокку урууда. Жарым аралда күйүүчү май тартыштыгы майдын этегинен бери сезилип жатат. 8-июнда дрондордун бири поездге тийгенде темир жол кыймылы үзгүлтүккө учураганы маалымдалган.

Украин аскерлери оккупацияланган Крымга кеткен жолдорго жана логистикага сокку урууда. Жарым аралда күйүүчү май тартыштыгы майдын этегинен бери сезилип жатат. 8-июнда дрондордун бири поездге тийгенде темир жол кыймылы үзгүлтүккө учураганы маалымдалган. Киев Орусиянын төрт жарым жылдан бери жүргүзүп жаткан баскынчы согушуна жооп кайтарып, ал өлкөнүн армиясын күйүүчү май, жабдуулар менен камсыздаган жайларды бутага алганын айтып келет. Шейшембиде орус аскерлеринин соккусунан Харьковдо төрт кишинин набыт болгону кабарланды.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG