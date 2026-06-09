Аннексияланган Крым: Украина логистикалык жайларды бутага алууда

Украин аскерлери оккупацияланган Крымга кеткен жолдорго жана логистикага сокку урууда. Жарым аралда күйүүчү май тартыштыгы майдын этегинен бери сезилип жатат. 8-июнда дрондордун бири поездге тийгенде темир жол кыймылы үзгүлтүккө учураганы маалымдалган. Киев Орусиянын төрт жарым жылдан бери жүргүзүп жаткан баскынчы согушуна жооп кайтарып, ал өлкөнүн армиясын күйүүчү май, жабдуулар менен камсыздаган жайларды бутага алганын айтып келет. Шейшембиде орус аскерлеринин соккусунан Харьковдо төрт кишинин набыт болгону кабарланды.
Шерине