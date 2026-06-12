Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:27
Жаңылыктар

Шаардык сот мурдагы элчи Эмилбек Узакбаевдин кызын камакта калтырды

Мээрим Узакбаева Бишкек шаардык сотундагы отурумда. 12-июнь, 2026-жыл.
Мээрим Узакбаева Бишкек шаардык сотундагы отурумда. 12-июнь, 2026-жыл.

12-июнда Бишкек шаардык соту Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевдин кызы Мээрим Узакбаеваны 26-июлга чейин камакта калтыруу тууралуу Бишкектин Биринчи май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды.

Мээрим Узакбаеванын жакындары анын үч кызы бар экенин, тергөө абагында негизсиз кармалып турганын айтышты.

Ага Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен кылмыш иши козголуп, 20-мартта кармалып, камакка алынган.

Шектүүгө Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүндөгү 5 кабаттуу имаратты, Сыдыгалиев көчөсүндөгү “Кыргызайылкөмөк” акционердик ишканасын имараттары жана жерлери менен жалпы 9 гектар, ошондой эле Махатма Ганди көчөсүндөгү “Баят” базарын 9 гектар жери менен мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча айып тагылган.

Мээрим Узакбаева мурдагы айыл чарба министри, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевдин кызы. Эмилбек Узакбаев “75чилердин катына" байланышкан иштин алкагында 11-февралда кармалган. Ага “Кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу” беренеси менен айып тагылууда. (BTo/DSh)

Дагы караңыз

Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Ёл дагы 30 жылга кесилди

Мамлекеттик реабилитациялык борборлор 14 жаштан улуу балдарды тейлебей турганы айтылды

"Бугу эне" фонду Караколдогу зоопаркта адамдар ак кууну таш менен чаап өлтүргөнүн билдирди

Аутизмден жабыркаган балдардын саны өсүп жатканы маалымдалды

Кайрымдуулук үчүн акчаны жеке эсепке чогултууга тыюу салуу сунушталууда

Сот УКМКнын мурдагы кызматкерлери баш болгон алты адамды камакта калтырды

Адал индустриясынын талаптарын бузгандарга айып салынат

Шерине

XS
SM
MD
LG