Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
12-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:36
Жаңылыктар

IT чөйрөсүндө иштегендер, блогерлер беш жылга салыктан бошотулду

Садыр Жапаров. Архивдеги сүрөт.
Садыр Жапаров. Архивдеги сүрөт.

IT чөйрөсүндө иштегендер, жасалма интеллектти, тиркемелерди иштеп чыккандар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштегендер, стартаперлер, кинофильмдерди, видео жана телеберүү программаларын тартуу менен алектенгендер беш жылга салык төлөөдөн бошотулат.

Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун “Ынтымак ордо” билдирди.

Мындан тышкары, жогоруда сөз болгон тармакта иштегендер үчүн киреше салыгынын жеңилдетилген ставкасы 5%, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү 12% деп белгиленет.

Мамлекеттик салык кызматы бул Кыргызстандын IT, жасалма интеллект жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүп, дүйнөнүн ар тарабынан таланттуу адистерди, инновациялык компанияларды жана инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк берерин кабарлады.

Мекеме жеңилдетилген салык режими ишкерлерге бизнести өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө жана ата мекендик ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам бере турганын кошумчалады. (BTo)

Дагы караңыз

Дүйнөдө аба ырайын кескин өзгөртө турган Эл-Ниньо кубулушу башталды

Таиланд падышасынын төрт жыл комада жаткан тун кызы көз жумду

Кыргызстан–Грузия кызматташтыгы боюнча бир нече документке кол коюлду

Шаардык сот мурдагы элчи Эмилбек Узакбаевдин кызын камакта калтырды

Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Ёл дагы 30 жылга кесилди

Мамлекеттик реабилитациялык борборлор 14 жаштан улуу балдарды тейлебей турганы айтылды

Кайрымдуулук үчүн акчаны жеке эсепке чогултууга тыюу салуу сунушталууда

Сот УКМКнын мурдагы кызматкерлери баш болгон алты адамды камакта калтырды

Шерине

XS
SM
MD
LG