Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
19-Июнь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:18

Бүгүн Азаттыкта

Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады

Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
Embed
Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады

No media source currently available

0:00 0:24:33 0:00
Түз линк

Ысык-Көл форумуна келген Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Садыр Жапаровго "кыргыз экономикалык кереметин" улантууга дагы убакыт берүү демилгесин көтөрдү. Ормуз кысыгы ачылып, кемелердин кыймылы жанданды. Москвада “Садовод” базарында чыккан өрттөн тажикстандык соодагерлер жабыркады.

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG