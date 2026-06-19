Москва: “Садоводдо” иштеген тажик соодагерлер жабыркады
Ысык-Көл форумуна келген Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Садыр Жапаровго "кыргыз экономикалык кереметин" улантууга дагы убакыт берүү демилгесин көтөрдү. Ормуз кысыгы ачылып, кемелердин кыймылы жанданды. Москвада “Садовод” базарында чыккан өрттөн тажикстандык соодагерлер жабыркады.
Чыгарылыштар
-
Июнь 18, 2026
“75чилер иши”: Жогорку Кеңештин жоопкерчилиги кандай?
-
Июнь 17, 2026
Чехияда салыктан качууга шектүү өзбек жарандары кармалды
-
Июнь 16, 2026
Ташиевдердин иши, интернетте тараган "сурактын видеосу"
-
Июнь 15, 2026
Азиза Абдирасулова милицияга сурак берип чыкты
-
-
Июнь 11, 2026
"75чилер каты": Сотту ачык өткөрүү өтүнүчү колдоо тапты
Шерине