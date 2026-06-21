Кыргызстанда тамак-аш коопсуздугун текшерүүгө уруксат берилди

Кыргызстанда ишкерликти текшерүүгө киргизилген мораторийден тамак-аш коопсуздугун көзөмөлдөөгө компетенттүү органдар - Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемелери чыгарылды.
Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, быйыл 14-марттагы - ишкерлерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизүү жөнүндөгү жарлыгына өзгөртүү киргизди.
Өзгөртүүлөргө ылайык, Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл мекемелерине калктын саламаттыгы үчүн тамак-аштын сапатын жана коопсуздугун текшерүү үчүн ишкерлерди текшерүүгө расмий түрдө укук берилди.
Жарлык жарыялангандан он күндөн кийин күчүнө кирет.
2026-жылдын аягына чейин ишкерлерди пландан тышкары текшерүүгө тыюу салынган. Президент Садыр Жапаров 18-февралда укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүн ишкерлерге басым-кысым кылбоого чакырып, бизнесмендерди да салыктарын жаап-жашырбай таза иштөөгө үндөгөн.
Кыргызстанда күндүн ысышы менен тамак-ашка уулануу көп катталат. Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти тамак-аштан ууланууну алдын алуу максатында тамак ташуучу компанияларга жана коомдук тамактануучу жайларга эскертүү берген.(ZKo)
Шерине