Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Июнь, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 13:50
Жаңылыктар

Кытайлык жазуучу Мо Яндын китебинин бет ачары болду

Кытайлык жазуучу Мо Яндын жана азербайжан жазуучусу Анардын кыргыз тилинде чыккан китептери. Июнь, 2026-жыл. (Сүрөт Арслан Капай уулунун баракчасынан)
Кытайлык жазуучу Мо Яндын жана азербайжан жазуучусу Анардын кыргыз тилинде чыккан китептери. Июнь, 2026-жыл. (Сүрөт Арслан Капай уулунун баракчасынан)

"Ысык-Көл форумунун" алкагында Нобелдин лауреаты, көрүнүктүү кытай жазуучусу Мо Яндын кыргыз тилинде чыккан "Өлүп кайра тирилгенден тажадым" китебинин жана азери жазуучусу Анар Расул Оглы Рзаевдин чыгармалар жыйнагынын таанытымы өттү.

Мо Яндын чыгармасын кыргыз тилине кытайлык кыргыз Жоро Мамбетасан которуп, Бишкекте басып чыгарылган.

Иш-чаранын жүрүшүндө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде Мо Янга "Кыргыз улуттук университетинин Ардактуу профессору" наамы ыйгарылды.

Таанытымга чейин Бишкекте Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев менен Кытайдын Жазуучулар ассоциациясынын төрагасы Чжан Хунсэн баштаган делегация жолугушкан.

Анда тараптар эки өлкөнүн адабий байланыштарын талкуулашып, расмий кызматташтык келишимине кол коюшту.

Мекеменин маалымдашынча, макулдашуу алкагында Кыргызстан менен Кытайдын соңку адабият өкүлдөрүнүн чыгармаларын кыргыз, кытай тилдерине которуу жана биргелешкен адабий долбоорлорду ишке ашыруу каралган.(ZKo)

Дагы караңыз

"Кытай полициясы кармап кеткен атамдан дайын жок". Жазуучунун уулу казак бийлигинен жардам сурады

АКШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Швейцарияга бир күндөн кийин учту

Май куюучу бекеттерде ичимдик сатууга тыюу салуу сунушталды

Студенттерге каттоого турууга жеңилдик берилет

Ош: Милиция жарандарды"снос" боюнча туура эмес маалымат таратпоого чакырды

Украина дрон жана авиабомба менен аткыланды, адам өмүрү кыйылды

Орусиянын соккусунан Запорожьеде беш адам мерт болду


Шерине

XS
SM
MD
LG