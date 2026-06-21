Аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда жаан жаайт

22-июнда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Күндүз Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймктарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16…21, күндүз 31…36
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13…18, күндүз 28…33
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16…21, күндүз 28…33
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 11…16, күңдүз 21…26
Нарын облусунда түнкүсүн 9…14, күңдүз 20…25
Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19…21°, күндүз 32…34° ысыйт.
Чолпон-Ата шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14…16°, күндүз 22…24° жылуу болот.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21-июнда эртең менен 20,0° түздү.
Шерине