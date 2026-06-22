Орусия Украина боюнча былтыр Анкориджада АКШ менен жетишилген келишимдердин аткарылышын эмес, жеңишти күтүп жатат. Бул тууралуу президент Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков Орусиянын мамлекеттик телерадиокорпорациясына курган маегинде билдиргенин жергиликтүү агенттиктер жазышты.
Ушаковдун сөзүнө караганда, "тараптардын бири" (кыязы АКШ) "азыркы учурда келишимдин өз бөлүгүн аткара тургандай абалда болбой калган". Келишимдер эмнени көздөгөнүн ал ачыктаган жок.
Ушаковдун айтуусунда Орусия азыр келишимдин ишке ашырылышын эмес, "өзүнүн жеке максаттарына" жетүүнү күтүп жатат.
Бир топ күн мурда ушул эле Ушаков, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сыяктуу эле келишимдер ишке ашырыларын жокко чыгарган эмес. Ошол эле учурда Ушаков Евробиримдик жана Украина келишимди аткарууну эмес, Орусияны жок кылууну көздөп турганын белгилеген. Анын сөзүнө караганда, бул үмүттөр текке кетти, анткени фронттогу кырдаал Орусиянын пайдасына өнүгүп жаткан имиш.
Орусиялык расмийлер АКШ менен Орусиянын былтыр 15-августтагы Анкориджа жолугушуусунан соң, бир нече ай бою анда жетишилген "түшүнүшүү" жөнүндө билдирип келген. Ошол эле учурда ал "келишимдердин" мазмуну ачыкталган эмес. Комментаторлор сөз АКШ жаңжалды тоңдурууну жана Донбассты толугу менен Орусиянын көзөмөлүнө өткөрүүнү кубаттаган - буга Украина каршы чыккан деп болжолдошкон. Бирок Дональд Трамп өзү келишимде андай бар экенин танган.
Киев АКШ Украинаны аймактык мунапыска бардыруу үчүн кысым жасап жатканына ишара кылган, бирок Донбасстан чыгып кетүү талабы коюлган эмес.
Францияда өткөн G7 саммитинде Трамп Украинаны жана согушта кырдаалды анын пайдасына өзгөртүүнү колдой турган билдирүүнү кубаттаган. АКШ администрациясынын өкүлдөрү буга чейин ортомчулуктан качпасын, бирок азыр Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр дээрлик токтогонун айтышкан.
Шерине