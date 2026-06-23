Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
23-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 17:17
Жаңылыктар

ИИМ экс-депутат Төрөкуловдун кармалышы боюнча комментарий берди

Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Дүйшөн Төрөкуловду кармаган учур.
Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Дүйшөн Төрөкуловду кармаган учур.

Ички иштер министрлиги (ИИМ) Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дүйшөн Төрөкуловдун кармалышы боюнча комментарий берди.

Министрликтин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында жана Орусиянын Свердлов облусунда бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштарга тиешеси бар трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө-ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө сөз болуп жаткан топко Дүйшөн Төрөкуловдун тиешеси бар экени аныкталган.

ИИМ ал айдап бараткан Toyota Prius автоунаасын тинткен учурда салмагы болжол менен 5 грамм болгон психотроптук зат табылганын, Дүйшөн Төрөкуловго Кылмыш-жаза кодексинин “Уюшкан топту түзүү же ага катышуу” беренеси менен айып коюлганын билдирди.

Бишкектин Биринчи май райондук соту 19-июнда анын бөгөт чарасын карап, 30-июнга чейин камакка алган.

Шектүүнүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Дүйшөн Төрөкулов 2017-жылы Жогорку Кеңештин VI чакырылышына “Бир Бол” саясий партиясынан депутат болгон. Аны 2021-жылы январь айында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Кылмыш-жаза кодексинин “Коррупция” беренеси менен айып коюп кармаган. Ошол эле жылдын март айында үй камагына чыккан. Ал иши эмне болуп бүткөнү белгисиз.

Эрежесиз мушташтарга катышып жүргөн Дүйшөн Төрөкулов коомчулукта “Душка” деген каймана ат менен таанымал. (BTo)

Дагы караңыз

Казакстан күйүүчү майдын сыртка чыгарылышын катуу көзөмөлгө алат

Жумгалда 1200 мегаваттык “Кара-Кече” ЖЭБи курулат

Алишер Эрбаев УКМКдан баш-аягы 96 кызматкер жумуштан четтетилгенин айтты

Депутат Жээнчороев шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады

Мыйзамсыз миграция уюштургандарга дээрлик 8 миллион сомдук айып пул салынды

"АЮ" холдингинин башчысы Тыныбек Исаев кайрадан камалды

Орусиянын кеминде 53 аймагында бензин чектөө менен сатылууда

Мамлекеттик ипотекалык компанияга 2024–2025-жылдары бюджеттен 90 млрд сом бөлүнгөн


Шерине

XS
SM
MD
LG