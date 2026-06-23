Кегети суусуна агып кеткен алты жашар бала изделүүдө

23-июнда Чүй районунда Кегети капчыгайындагы сууга жеңил унаа түшүп кетип, ичиндеги эки бала агып кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) билдирди.
Мекеменин Чүй облустук башкармалыгынын маалыматына караганда, унаадагы эки чоң киши аман калган.
ӨКМдин куткаруучулары 12 жаштагы кыздын сөөгүн суудан алып чыгышкан. Алты жашар баланы издөө уланууда.
Ошондой эле 23-июнда Сокулук районундагы Кожомкул айылында Чоң Чүй каналына түшүп кеткен Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаанын айдоочусун издөө иштери улантылды.
Издеп-куткаруу иштери 21-июндан бери жүрүп жатат.
Баштапкы маалымат боюнча, унаанын айдоочусу каналга агып кеткен.
Расмий маалыматтарга караганда, былтыр алты айда 46 киши сууга чөгүп же агып каза болгон. Алардын тогузу Ысык-Көлдө катталган. 2023-жылы Кыргызстанда 95 адам сууга агып же чөгүп каза тапкан, анын ичинен 36сы балдар. (ZKo)
Шерине