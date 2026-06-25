Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 12:59
Жаңылыктар

Ош-Тамчы-Ош аба каттамы жанданат

Тамчыдагы аэропорт. (архив)
Тамчыдагы аэропорт. (архив)

26-июндан тарта Ош-Тамчы-Ош аба каттамы жанданат. Каттамды "Асман Эйрлайнс" аба компаниясы жүргүзөт.

Мекеменин маалыматында, каттамдар аптасына үч жолу - дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү учат. Учуу убактысы бир саат.

Каттам өлкөнүн түштүгүн Ысык-Көл курорттук аймагы менен түз байланыштырып, жайкы туристтик сезон учурунда жарандардын көлгө бат жетишин камсыздайт.

Ош-Тамчы-Ош аба каттамы 2015-жылы июль айында башталган. Ошондон бери жыл сайын жайкы туристтик сезон учурунда - июнь-сентябрь айларында иштейт.

Ысык-Көлдүн Тамчы айылына курулган аэропорт капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, эл аралык макамдагы "Ысык-Көл" аэропортуна айландырылган.(ZKo)

Шерине

XS
SM
MD
LG