Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
1-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 12:26
Жаңылыктар

Тоо-кен тармагына берилген 600дөн ашык лицензия убактылуу токтотулду

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Кыргызстанда тоо-кен тармагына берилген 1982 лицензия текшерелип, 800дөн ашык мыйзам бузуулар аныкталды. Анын жыйынтыгы менен 600дөн ашык лицензия убактылуу токтотулду.

Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Анын сөзүнө караганда, текшерүүдө тоо-кен тармагына лицензия алган айрым ишканалар рекультивация кылуу үчүн эсеп ачпаганы, долбоорду иштеп чыкпаганы жана мамлекетке төлөмдөрдү төкпөгөн учурлар аныкталган.

Акыл Токтобаев ушул тапта кендерди иштетүү укугу 30 пайыздан кем эмес мамлекеттин үлүшү бар компанияларга берилип жатканын, алардын ичинде “Кыргызалтын”, “Кыргызгеология”, “Кыргызполиметалл” ишканалары бар экенин кошумчалады. (BTo)

Дагы караңыз

“Жунда” заводуна бензиндин өндүрүшүн көбөйтүү тапшырмасы берилди

Бишкекте коомдук транспортто жол кирени накталай төлөө токтотулат

Лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт

Катар: АКШ менен Ирандын өкүлдөрү бул аптада Дохада жолукпайт

Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 1700дөн ашты

Башкы прокурордун милдетин Малик Бектурганов аткарат

Баш прокурор Асаналиев УКМКны жетектейт, Шабданбеков кызматтан кетти

Шерине

XS
SM
MD
LG