Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
1-Июль, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 18:39
Дүйнө

"Тез жардам, өрт өчүрүү машинелерине да бензин жок". Орусиядагы кризис

"Тез жардам, өрт өчүрүү машинелерине да бензин жок". Орусиядагы кризис
Embed
"Тез жардам, өрт өчүрүү машинелерине да бензин жок". Орусиядагы кризис

No media source currently available

0:00 0:02:13 0:00
Түз линк

Орусиядагы бензин кризиси тереңдеп, кулач жайууда. Күйүүчү майдын тартыштыгы Сибирге чейин жетти. Кээ бир жерлерде өрт өчүрүүчүлөр менен тез жардам машинелерине бензин менен дизел жетпей жатканы кабарланууда.

Орусиядагы бензин кризиси тереңдеп, кулач жайууда. Күүйүчү майдын тартыштыгы Сибирге чейин жетти. Кээ бир жерлерде өрт өчүрүүчүлөр менен тез жардам машиналарына бензин менен дизел жетпей жатканы кабарланууда. Бийлик бир топ чектөөлөрдү киргизүүгө, кара майды башка жердерден ташып келүү жолдорун караштырууга аргасыз. Украин президенти Владимир Зеленский шейшембинин кечинде куралду күчтөр Уфадагы мунай иштетүүчү заводго жана пензадагы аскердик өнөр-жай көмплексинин маанилүү объектине сокку урганын бышыктады. Мындай чабуулдарга жооп кайтарганын айткан орус аскерлери Украинанын май куюучу жайларын аткылоону улантууда.

Шерине

ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG