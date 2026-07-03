Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 14:24
Жаңылыктар

“Кыргызнефтегазда” 1 млрд сомго жакын каржылык мыйзам бузуу аныкталды

“Кыргызнефтегаз” ишканасынын эн белгиси.
“Кыргызнефтегаз” ишканасынын эн белгиси.

Эсеп палатасы “Кыргызнефтегаз” ачык акционердик коомунда 2025-жылдагы ишмердиги боюнча 967 миллион 824,3 миң сом каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди.

Мекеменин маалыматына караганда, анын ичинен 135 миллион 888,7 миң сом мамлекетке милдеттүү түрдө кайтарылууга тийиш болсо, аудиттин жүрүшүндө анын 8 миллион 904,9 миң сому гана калыбына келтирилген.

Эсеп палатасы “Кыргызнефтегаз” жана анын туунду компаниясы өз убагында тиешелүү өндүрүштүк чараларды көрбөгөндүктөн, ишкана 494 миллион 958,7 миң сом кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылганын кошумчалады.

Андан тышкары айлык акыга байланыштуу 281 миллион 422 миң сом мыйзам бузуу аныкталган. Жетекчиликтин катасынан 120 миллион сомдук дебитордук карыз боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлбөй, 53 миллион 954,9 миң сом негизсиз чыгымдарга жумшалганы такталган.

Ошондой эле курулуш иштеринде 6 миллион 456,3 миң сомдук, ал эми мамлекеттик сатып алууларда 2 миллион 127,5 миң сомдук эреже бузуу катталган.

“Кыргызнефтегаз” Кыргызстанда мунай, газ чалгындоо жана өндүрүү боюнча компания. Анын 86,17% Мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик агенттиги, 3,92% Социалдык фонд 3,92%, 1,18% юридикалык жактар жана 8,73% жеке жактар – 8,73% ээлик кылат. (BTo)

Дагы караңыз

Букер сыйлыгы Playrix'тин негиздөөчүлөрүнүн бири Бухмандын атын алат

Көл-Үкөк жайлоосунан төрт турист, жети өспүрүм коопсуз аймакка чыгарылды

Бишкек, Ош шаарларынын мэрлери жана акимдер жылына эки ирет эл менен жолугушат

Кыргызстанда күйүүчү-майлоочу майдын 1-1,5 айга жете турган кору бар

Киевде түндө урулган чабуулдан ондон ашык адам каза болду, 80дей киши жарадар

Сот Ташиев баштаган сегиз кишини төрт жылдан абакка кесип, пробация менен эркиндикте калтырды


Шерине

XS
SM
MD
LG