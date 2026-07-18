Орусиянын бир нече аймагына дрон чабуулу коюлду

Украина 18-июлга караган түнү Орусиянын бир нече аймагындагы объектилерге учкучсуз учактар менен чабуул койду. Тамбов облусунда, жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, Wildberries маркетплейсинин кампасынын жети кызматкери каза болду. Ал эми Владимир облусунун бийлиги учкучсуз учак тийген көп кабаттуу үйдүн жашоочуларын облус борборунан эвакуациялоо жүргөнүн билдирди.
Тамбов облусунун Котовск шаарындагы Wildberries логистикалык борборунда өрт украиндердин дрон чабуулунан улам келип чыкканын облус губернатору Евгений Первышов маалымдады. Баштапкы маалыматтар боюнча, каза болгондордон тышкары дагы 24 адам жараат алды.
Владимирде көп кабаттуу үйдүн батирине учкучсуз учак тийгенден кийин өрт чыкканын облус губернатору Александр Авдеев айтты.
Москвага да чабуул коюлганын борбордун мэри Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында, Коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрү шаарды көздөй учуп бараткан алгач жети, андан кийин 15, анан дагы 11 (жалпысынан - 33) дронду атып түшүрдү. Кийинчерээк ал Москва облусуна 370тен ашык учкучсуз учактын чабуулу болгондугун билдирди.
Ленинград облусунун үстүнөн алты дрон атып түшүрүлгөнүн губернатор Александр Дрозденко билдирди.
Орусия коңшусу Украинага каршы толук масштабдуу согуш ачып, анын аймагын күн сайын дрон жана ракета менен аткылап келатканына бешинчи жыл болуп баратат. Соңку жылдары Орусиянын өзүнүн аймагы да бутага көп алынууда. Украина Орусиядагы чабуулдарга адатта комментарий бербейт, болгону, Москванын согуш машинасын токтотуу үчүн анын мунай жана аскердик продукция чыгаруучу ишканаларын жарактан чыгаруу керек деп эсептей турганын айтып калат.
Шерине