Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
24-Июль, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 11:56
Жаңылыктар

Ошто балдары менен аялын сабоого шектелген ата милицияга жеткирилди

Балдары менен аялын сабоого шектелген ата милицияга жеткирилди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан сүрөт.
Балдары менен аялын сабоого шектелген ата милицияга жеткирилди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан сүрөт.

Ош шаарында балдары менен аялын сабоого шектелген ата милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады.

23-июлда социалдык тармактарда Адилет Мекан (mekanov_adilet) аттуу колдонуучу Instagram баракчасына Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагынын Орке айылыда катталды делген үй-бүлөлүк зомбулук фактысы тууралуу видео жарыялаган. Тасмада ата-энеси балдарын урушуп, уруп саба жатканы тартылган. Аял өзүн тасмага тартып күйөөсүнөн ур-токмок жегенден кийинки көгөргөн жерлерин көрсөткөн.

Милициядан такташкандай, аталган факты ошол эле күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман-Тоо милиция бөлүмүнө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган.

Текшерүүнүн жүрүшүндө видеодо көрсөтүлгөн жарандар Ош шаарынын тургундары: 1990-жылы туулган Т. Ж., анын жубайы 1996-жылы туулган Д. А. жана алардын 2020-жылы туулган уулу М. У. экендиги аныкталган.

Социалдык тармакка жарыяланган видеодо чагылдырылган окуя 2023-жылдын 22-декабрында тартылгандыгы такталган.

Тергөө маалында жубайлар учурда бирге жашабай тургандыгы аныкталып, жубайы А.Д. милицияга арыз жазуудан баш тарткан.

“Ошого карабастан үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу бардык жагдайларды ар тараптуу, толук жана объективдүү аныктоо максатында Ж.Т. атуу жаранга карата тергөөгө чейинки текшерүү иштери улантылууда”, – деп айтылат маалыматта.

Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2024-жылы адам өлтүрүү фактылары боюнча 155 кылмыш иши козголгон, алардын 33дө жабырлануучулар аялдар болгон. 2025-жылы мындай иштердин саны 158ге жетип, анын ичинен 37 иш аялдарга каршы жасалган кылмыштар экени көрсөтүлгөн. (ErN)

Шерине

XS
SM
MD
LG