Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушууда айтты.
Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин жетекчилери жолугушууда соода-экономикалык кызматташтык, айыл чарба, өнөр жай жана инвестиция тартуу, ошондой эле Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан темир жолунун курулушу тууралуу сүйлөштү.
30-31-август жана 1-сентябрь күндөрү Бишкек шаарында Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммити жана VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Кыргыз бийлиги бул иш-чараларга 21 мамлекеттин жетекчилери катышарын кабарлаган.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Аскат Алагөзов буга чейин 30-июлдан 1-августка чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын өлкө башчысы Илхам Алиев мамлекеттик сапар менен келиши күтүлүп жатканын билдирген. (BTo)
Шерине