Быйыл тоо-кен ишканалары 46,5 млрд сом салык жана төлөмдөрдү төктү

Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2026-жылдын январь-июнь айларында тоо-кен казып алуу ишканалары бюджетке 46,5 млрд сом салык жана төлөмдөрдү төккөнүн кабарлады.
Министрликтин маалыматында 2025-жылдын алгачкы алты айында бул көрсөткүч 28,3 млрд сом болгон. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу биринчи кварталда 18,2 млрд сом салык жана төлөмдөр көп чогултулду.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев буга чейин “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген маегинде Кыргызстанда тоо-кен тармагына берилген 1982 лицензия текшерелип, 800дөн ашык мыйзам бузуулар аныкталганын, анын жыйынтыгы менен 600дөн ашык лицензия убактылуу токтотулганын айткан.
Ал ушул тапта кендерди иштетүү укугу 30 пайыздан кем эмес мамлекеттин үлүшү бар компанияларга берилип жатканын, алардын ичинде “Кыргызалтын”, “Кыргызгеология”, “Кыргызполиметалл” ишканалары бар экенин билдирген. (BTo)
Шерине