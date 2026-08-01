Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
1-Август, 2026-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 14:42
Жаңылыктар

2-августтун аба ырайы: Күн ачык болот

Ысык-Көл
Ысык-Көл

2-августта жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18…23, күндүз 34…39

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14…19, күндүз 32…37

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 20…25, күндүз 34…39

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 12…17, күндүз 27…32

Нарын облусунда түнкүсүн 8…13, күндүз 30…35

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 21…23°, күндүз 37…39° ысыйт.

Чолпон-Атада жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14…16°, күндүз 27…29° жылуу болот.

Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 31-июлда күндүз 24,8°, 1-августта эртең менен 22,2° болду.


Шерине

XS
SM
MD
LG