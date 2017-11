Арак кишинин мээ клеткаларын өлтүрөт

Ата-эненин математикалык жөндөмү балага берилет

Ата-энеси математиканы “чемичкедей чакса”, балдары да математиканы мыкты билет.

АКШнын Питтсбург университетинин (University of Pittsburgh) окумуштуулары ата-энелердин укум-тукумдарынын жүрүм-турумуна же психологиясына таасир этүүсү боюнча концепциянын алкагында бала-чакасынын математикалык жөндөмүн изилдешкен соң ушундай тыянакка келишти.

“Сандарга болгон интуитивдик сезгичтик милдеттүү түрдө же акыл эске байланышпай эле ата-энеден балага берилип турганын биздин изилдөөбүз күбөлөйт, -дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири, доцент Мелисса Э. Либертус (Melissa E. Libertus). - Бул, иш жүзүндө, ата-эненин математикалык жөндөмү алардын балдарына берилет дегенди билдирет”.

Либертус айымдын айтымында, береги изилдөө ата-энелердин балдарына математика жана сандар боюнча кандай кеңеш берүүсүнө, ошондой эле мугалимдердин балдарга сабак берүүсүнө олуттуу таасир этүүсү этимал.

Питтсбург университетинин окумуштуулары изилдөөнүн жүрүшүндө башталгыч класстагы балдардын математика боюнча стандарттык тестте алган баалары ушундай экзаменде ата-энеси кандай баа алганына жараша болорун аныкташкан. Мисалы, математикалык эсептөөлөр, сандарды мээсинде логикалык эсептөө жана маселенин шартын талдоодо баланын жана ата-энесинин ой жүгүртүү ылдамдыгы ортосунда түз байланыш бар экен. Алсак, бала эсептебей туруп, көлөмүнө жараша 20 буурчак 10 буурчактан көп экенин билүүсү да ата-энесинин интуитивдик жөндөмүнө ылайык болорун изилдөө көрсөткөн.

Буга чейин кишинин когнитивдик жөндөмү (ойлоо, аңдап түшүнүү, эс тутум, элестетүү, математикалык маселерди чечүү сыяктуу ойлонууга тиешелүү процесстердин өнүгүүсү) муундан муунга ген аркылуу берилерин айрым бир изилдөөлөр аныктаган.

Илимпоздордун айтымында, ата-энесинин тестинин натыйжасына таянып, балдардын математикалык жөндөмүн 46-51% ыктымалдуулук менен айтып берсе болот.

Изилдөөгө 5 жаштан 8 жашка чейинки курактагы 54 бала, ошондой эле 30 жана 59 жаштын ортосундагы 46 эне жана беш ата катышкан. Теги боюнча 45 бала кавказдык, беш бала аргын (ак менен ынды кара), үчөө афроамерикалык жана бирөө азиялык болгон. Бардык ата-энелер мектепти бүтүп, алардын ичинен 46 ата-эне жогорку билимдүү адис экени айтылат.

Бул изилдөөдө АКШда математикалык жөндөмдү аныктоодо кеңири колдонулуп жүргөн Woodcock-Johnson III Tests of Achievement тести колдонулган.

Математикалык жөндөмгө байланыштуу береги изилдөө, доцент Либертустун айтышынча, ата-энелердин балдарынын математикалык жөндөмүнө ар кандай жолдор менен таасир этүүсүн түшүнүүдөгү маанилүү кадам болду. Эми окумуштуулар ата-эненин математикалык шык-жөндөмү эмне үчүн балдарына берилгенин изилдешмекчи.

(Булагы: http://www.news.pitt.edu, http://onlinelibrary.wiley.com)

Дүйнөдөгү эң күлүк сериялык автомобиль

Koenigsegg Agera RS дүйнөдөгү эң күлүк автомобиль. Ал 4-ноябрда Невада штатындагы найзадай түз федералдык жолдо күүлөнгөн соң 458 км/саат ылдамдык менен жүрдү. Артка кайра кайтканда катуу шамалга каршы келип, жолдо өр бөлүгү болгондуктан 436 км/саат ылдамдык менен гана күүлөнө алды. Эки жакты алганда, орточо 447 км/саат ылдамдыкта жүрдү. Рекорддук жолдо суперкөлүктү Никлас Лиля (Niklas Lilja) айдады.

Жарыштарда такай мөөрөй бербеген суперкүлүктөр: француздардын Bugatti жана америкалыктардын Henessy компаниясынын автокөлүктөрүнө таандык мурдагы рекорд жаңыланды.

Лас-Вегас шаарынын сыртындагы кан жолдогу мелдеш учурунда, шоссе башка автоунаалар үчүн жабык болду. Натыйжада Agera RS жалпы пайдалануудагы жолдо жарышуу боюнча сериялык өндүрүштөн чыккан эң күлүк автомобиль болуп калды. Автомобилдер бир багытта токтобой жүрчү автобанда коюлган бул рекорд 1938-жылдан бери кармалып турган. Сериялык өндүрүштөгү продукция демейде аз гана санда чыгат.

Koenigsegg Agera RS автомобилинин баасы 1 978 800 доллар.

2010-жылы Bugatti Veyron Super Sport ылдамдыгын саатына 431 км чейин жеткирген. 2013-жылы Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 431.072 км/саат ылдамдыкта жүргөн. Октябрдын башында Koenigsegg Agera RS автокүлүгү бир нече апта илгери Bugatti Chiron суперавтомобили (кубаты 1360 ат күчүнө барабар же 1,014-kW) койгон рекордду - 400 км/саат – жаңырткан.

Bugatti бир жол менен барып келүүдө 2010-жылы дүйнөлүк рекорд койгону менен ал дүйнөдөгү эң ылдам сериялык өндүрүштөн чыккан автомобиль эмес болчу. Автокөлүк сериялык өндүрүшкө коюлса гана, аны кардарлар сатып ала алышат. Сериялык автомобилдердин ичинен бир тарапка жарышуу боюнча Hennessey компаниясынын Venom GT супер автосу дүйнөдө теңдеши жок күлүк болчу. Ал 2014-жылы АКШнын Кеннеди атындагы Космостук борборундагы жарышта 435 км/саат ылдамдыкта жүргөн. Алдагы эки рекорд тең азыр Koenigsegg компаниясына таандык. Бирок Hennessey ал жаңы чыгарган кубаты 1600 ат күчүнө барабар Venom F5 суперавтосу 482 км/саат ылдамдыкта жүрөрүн алдын ала эскертти.

(Булагы: https://newatlas.com, http://ftw.usatoday.com)

Кытай көп жолу пайдаланса болчу “космостук кеме“ курат

Кытайдын Космос боюнча илимий – техникалык корпорациясынын кызматкери Чен Хонгбо (Chen Hongbo, CASIC) маалымдаганга караганда, көп жолу пайдаланса болчу “космостук учак“ 2020-жылы Аалам койнуна учурулат деп мерчемделүүдө.

Космостук кеме Жерден кадимки ракетадай эмес, жөнөкөй учак сыяктуу тасма жол менен жүгүрүп барып көтөрүлүп учуп кетет. Өз миссиясын аткарып Жерге кайтып келгенде да атайын космодромго же аэродромго учактай ылдыйлап келип конот. Мындай космостук кеме, Чен Хонгбо билдиргендей, Жерден орбитага зарыл жүктөрдү, анын ичинде космонавттарды тез-тез жана арзан учуруп турууну мүмкүн кылат.

“Кытайда ушу чакта көп жолу пайдаланылчу космостук кемелерге байланыштуу бир нече долбоор иш үстүндө. “Космостук учактардын” долбоору бар, SpaceX компаниясынын ракеталары сыңары ордунан тик көтөрүлүп учуучу жана конуучу ракеталардын да долбоору бар. Эң башкысы, кийинки долбоорго тиешелүү моторлор жана башка маанилүү компоненттер сыноодон өттү...“- деп билдирген быйыл июнь айында Кытайдын Космос боюнча илимий – техникалык корпорациясынын орун басар мүдүрү Ли Шикуэн (Liu Shiquan).

АКШнын көп жолу пайдаланылчу космостук кемеси, мурдагы СССРдин “Бураны”, ошондой эле АКШ куралдуу күчтөрүнүн эксперименталдык орбиталдык Boeing X-37B учагы космоско ракетага чиркештирилип чыгарылат.

Мындай көп жолу пайдаланууга мүмкүн космостук кемени жасоо аэрокосмостук программасында орчун ийгиликтерге жетишкен Кытай үчүн абдан маанилүү. Себеби космостук өндүрүштө негизинен Орусия менен АКШнын кемелеринин технологиясын пайдаланып жүрөт.

Американын жеке менчик компаниялары акыркы он жылда аэродромдон учуп-кончу космостук учактарды жасаганга жакшы эле аракет кылышууда. Бирок алар суборбиталдык каттамдарды аткарууга көп маани беришүүдө. Ал эми орбитага жетчү космостук кемени учурууга суборбиталдык учактарга караганда алда канча көп энергия керек болот.

Кытайлыктар ишке ашырууга бел байлагандай космостук кемени курганга АКШнын аэрокосмостук агенттиги НАСА 1970-жылдары эле аракет кылган. Лекин орбитадан Жерге кайтып келгенден кийин космостук кемени жана анын моторун кеңири ремонттон өткөрүү зарыл болгондон улам “жакшы мүдөө” аягына чыкпай ара калган.

(Булагы: http://www.spacedaily.com, https://arstechnica.com)

Арак кишинин мээ клеткаларын өлтүрөт

Алкогол кишинин тирүү нерв клеткаларын өлтүргөндөн башка дагы жаңы клеткалардын пайда болуусун саалгытат. Бул өзгөчө аялдарга тиешелүү. Анткени, баш мээнин клеткалары жаңы нерв клеткаларын жараткандыктан, алкогол ченеми менен ичилгенине карабай, мээнин иштөөсүнө тескери таасир этерин ондогон изилдөөлөр тастыктаган.

Техас университетинин медицина факультетинин (The University of Texas Medical Branch at Galveston) окумуштуулары жарыялаган изилдөө алкоголду узак убакыт ашыкча ичкен рак оорусунун жети түрүн өнүктүрөрүн да көрсөткөн. Атап айтканда, ооз, кекиртек, көкүрөк жана колоректалдык ракты (жоон жана түз ичеги рагы) өнүктүрөт.

Мурда окумуштуулар жетилген курактагы мээдеги нерв клеткалары наристе кезде калыптанат деп боолгошчу жана алкогол зыян кылган баш мээсин дарылоонун эң мыкты жолу - калган клеткаларды коргоо деп санашчу.

Профессор Пиң Ву (Ping Wu) башындагы илимпоздордун изилдөөсү болсо кишинин мээси өзөктүк клетканы жаратарын, бул өзөктүк клеткалар жаңы нерв клеткаларын пайда кыларын, алкогол ичимдиги бул жараяндын жүрүшүнө жайлатарын аныкташты.

Доктор Ву жана анын коллегалары мээнин өзөктүк клеткасын белгилеп алашып, алар убакыт менен кошо кантип көчөрүн жана нерв клеткалары бара-бара кантип өнүккөнүнө байкоо жүргүзүшкөн. Бул алкоголдук узак мөөнөт ичүү клеткага кандай таасир эткенин изилдегенди мүмкүн кылган. Эркектердин мээсине салыштырмалуу аялдардын мээси оор мас болгон жана жаңы клеткалар пайда болчу субвентрикулярдык зонадагы өзөктүк клеткалары мурдагыдан бир кыйла азайган.

Чогултулган маалыматтар алкоголду кайра ичкенде мээнин бөлүктөрүнө анын таасири ар башка болорун, алкоголго мээсинин жаңы клеткаларды жаратчу эки облусу өзгөчө сезимтал экенин айкындады.

Илимпоздор алкогол менен мээнин өзөктүк клеткаларынын карым-катнашын дагы терең изилдешмекчи. Бул алкоголизмди же аракечтерди эффективдүү дарылоого жол ачат.

Соңку маалымат боюнча, АКШда арак-шарап ичүү көбөйүп баратат жана америкалыктардын 73% алкоголдук ичимдик ичет.

Башка изилдөөлөр күнүнө 12% алкоголу бар бир фужер (140 миллилитр) шарап ичкен кишиде жүрөк-кан тамыр ооруларынан көз жумуу тобокелчилиги аз болорун көрсөткөн.

(Булагы: https://eurekalert.org, http://www.cell.com http://www.dailymail.co.uk)

