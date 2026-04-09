Эдил Байсалов АКШга элчиликке барат

Бул тууралуу ал 9-апрелде Салижан Жигитовдун 90 жылдыгына арналган симпозиумда сүйлөп жатып билдирди.
Байсалов акыркы 4,5 жылда вице-премьерлик кызматты ээлегенин жана бул кызматта турган акыркы күнү Салижан Жигитовду эскеруү кечесине катышып жатканына кубанычта экенин белгиледи.
Буга чейин Эдил Байсалов Кыргызстандын АКШдагы элчилик кызматына дайындалары тууралуу маалыматтар тараган.
Бул маалыматты өкмөттөгү булактар ырастады.
Бирок аны Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков төгүндөгөн.
"Бир катар маалымат сайттарда Эдиль Байсалов кызматтан кетип, анын ордуна Догдуркүл Кендирбаева, ал эми Социалдык фонддун жетекчиси Бактияр Алиев кызматтан алынып, анын ордуна Канат Асангулов дайындалыптыр деген маалыматтар тарап жатат. Мындай маалыматтар чындыкка коошпойт, жогорудагы аты аталган жетекчилерге байланышкан кадрдык чечимдер кабыл алынган эместигин билдиребиз", - деген ал. .
Орунбеков жазган маалыматты 17-мартта айрым агенттиктер да "Ынтымак Ордодогу" булактарына шилтеме кылып кабарлашкан.
Эдил Байсалов Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп иштеп туруп, 2021-жылы 13-октябрда Министрлер кабинетинин төрагасынын социалдык маселелер боюнча орун басарлыгына дайындалган.
Вице-премьерлик кызматта турганда Байсалов өкмөттүн позициясын активдүү коргоп келди. Анын дарегине парламенттин айрым депутаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү сын айткан учурлар болду.
(Макала толукталууда)
Шерине