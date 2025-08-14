Өскөн Даникеевдин адабият жана илимдеги чыйыры

Кыргыз Эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеевдин негизги кесиби – тоо инженери.
Кыргыз адабиятына 1961-жылы “Бакир” аттуу аңгемеси менен кирген. Андан кийин "Кыздын сыры" аттуу повести 1963-жылы жарык көрүп, ага Чыңгыз Айтматов баштаган кыргыз жазуучуларынын оң баасын берген. Чыгарма орус, француз ж.б. тилдерге которулуп, көркөм фильм тартылган.
2021-жылы"Кыздын сыры" түрк тилинде 500 нускада жарык көргөн.
Автор андан кийин “Көз ирмемдеги өмүр”, “Арман” "Көкөй кести" ж.б. аңгеме, повесть, романдарын жазган. "Көкөй кести" романы үчүн 1986-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган.
Котормочулук менен да алектенип, Достоевский, Лесков, Анкилов, Азиз Несин, Вампиловдун чыгармаларын кыргызчалап, айрымдары облустук, республикалык театрларда коюлган.
Өскөн Даникеев 1934-жылы 21-декабрда Сокулук районунун Чоң-Жар айылында туулган. 1948–1951-жылдары борбордогу №5 кыргыз орто мектеп-интернатында тарбияланып, 1951-жылы Москвадагы тоо-кен институтуна кабыл алынган.
1956-1962-жылдары өз кесиби боюнча Кыргызстандагы тоо кендеринде жана көмүр өнөр жайы боюнча жетектөөчү инженер болуп эмгектенген. 1962-1975-жылдары Фрунзе политехникалык институтунда окутуучу, кийин кафедранын доценти болуп иштеген.
“Сызма геометрия” окуу куралын кыргыз тилинде жазган. Буга айылдан келген улан-кыздардын орус тилинен кыйналганы түрткү болгон. Китеп үч жолу басылган. 1974-жылы "Инженердик графика боюнча орусча-кыргызча терминологиялык сөздүгүн" түзгөн.
Жазуучунун өмүрүндө өтөгөн иши, замандаш-калемдештери, мекендин, кыргыз тилинин, карылыктын кадыры тууралуу акыркы маегин аудиодон уга аласыз.
Шерине