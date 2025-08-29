"Тезинен арыкта". Түркмөн бийлиги артисттердин салмагына көз салат

"Азаттыктын" түркмөн кызматына мамлекеттин көзөмөлүндө турган маданий сектордун бир канча кызматкери Балкан велятынын бийликтери ашыкча салмагы барларга 27-сентябрга чейин арыктоого буйрук беришип, талап аткарылбаган учурда чара көрүлөрүн эскерткенин айтып беришкен.
Аткаминерлер арыктабаган артисттер жумуштан куулуп, кийин сахнага же телеге чыга албайт деп коркутушкан.
Буйрук мурдагы авторитардык президент, азыркы Түркмөнстандын Элдик кеңешинин төрагасы, бийликтин бардык тизгинин колго алып, саясатын аныктаган Гурбангулы Бердымухамедовдон келгени айтылууда.
"Буйругуна ылайык, [Бердымухамедов] ашыкча салмакка ээ маданий кызматкерлер 27-сентябрга чейин арыктап, курсагындагы майдан арылышы керек, - деп айтты "Азаттыктын" түркмөн кызматына актерлордун бири. - Талапты аткарбагандар маданий чөйрөдөн куулат".
Дагы бир артисттин айтымында, бийликтер алардын өтө арык болушун дагы каалабайт. Маектештер сынды көтөрө албаган түркмөн бийлигинин каарынан коркуп, аты-жөнүн жашыруун калтырууну суранышкан.
Буга чейин Түркмөнстандын бийлиги полициячыларга арыктоого буйрук берип, талап аткарылбаган учурда жумуштан айдаларын эскерткен.
Пайдалуу азык алганга айлык жетпейт
Балканабаддагы Сапармурат Түркмөнбашы атындагы Мамлекеттик драма театрынын артисттери айтылган мөөнөткө чейин арыкташ үчүн чукулунан диета кармашты.
Биздин маектеш көптөгөн артисттер айлыгы аздыгынан ден соолукка пайдалуу тамактанып же спортзалга бара албай турганына даттанышкан.
"Биздин айлыгыбыз ден соолукка пайдалуу сапаты жогору жашылча-жемиш, нан же эт алганга жетпейт", - деген актер. Анын айтымында, артисттер иш-чараларда кийген костюмдарын дагы өз чөнтөгүнөн алууга аргасыз болууда.
"Жарыбаган маянадан улам эл баасы арзан ак нанды сатып алууга мажбур", - деди дагы бир кызматкер "Азаттыктын" түркмөн кызматына. "Айталы, брокколи кудайдын кунундай. Алманын килограммы 50, апельсиндики 60 манат турат. Ай сайын спортзалга баруу үчүн 1000 манатың болушу керек. Биздин 3000 манат айлыгыбыз мунун баарына жетпейт".
Түркмөнстандын Улуттук банкынын курсу боюнча бир АКШ доллары 3,49 манат турат. Чындап келгенде, манат расмий курста көрсөтүлгөндөн алда канча арзан.
Күнүмдүк жашоодогу чектөөлөр
Коңшу Тажикстан жана Өзбекстанда да буга чейин полиция кызматкерлерине арыктоого алты айдан берилген. Кеминде ондой тажик полициясынын кызматкери келбетине кам көрбөгөнү үчүн иштен айдалган.
Азыркы президент Сердар Бердымухамедовдун атасы Гурбангулы Бердымухамедов дени сак жашоо таризине куштар болгону менен белгилүү.
Өлкөдө ар бир апрель айында Ден соолук жана бакыт күнү белгиленип, анда мамлекеттик кызматкерлер жана студенттер жапырт чуркап жана дене көнүгүүлөрүн жасоого тийиш.
Жаратылыш газына бай Түркмөнстандын көптөгөн жашоочулары коррупцияны жана жакырчылыкты жоё албай, миллиондогон түркмөндөрдү өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылган өкмөттүн мындай репрессивдүү саясатына нааразы.
"Бердымухамедов эми биздин курсагыбыздын өлчөмүн да көзөмөлдөгүсү келет", - дейт Балканабаддагы драма театрынын актеру. Бул өкмөт тийише элек акыркы нерселердин бири болчу".