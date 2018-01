Лондондо The Cranberries рок-тобунун 46 жаштагы ырчысы, композитор жана ырлардын автору ирландиялык Долорес О'Риордан каза болду. Ырчынын өлүмүнүн себептери айтылган эмес.

Долорес The Cranberry Saw Us тобуна 1990-жылы кошулган. Андан кийин топтун аты The Cranberries болуп өзгөргөн. Бул музыкалык топ дрим-поп, кельтик-рок жана софт-рок ырларын аткарып, дүйнөгө таанылган. (КЕ)