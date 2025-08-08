Линктер

8-Август, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 20:15

Көк-Жардагы мыйзамсыз курулуш: Беш киши 10 күнгө камалды

Көк-Жар конушундагы 172-контурунда курулуштарды бузуу учурунда кармалган беш киши он күнгө камалды. Конуштун тургундары бийлик башчыларына кайрадан кайрылып, үйлөрүн буздурбоону суранып жатышат. Шаар мэри Айбек Жунушалиев мыйзамсыз делип, үй-жайы бузулгандардын маселесин чечүү үчүн президентке сунуш бергени маалым болду.

