Көк-Жардагы мыйзамсыз курулуш: Беш киши 10 күнгө камалды
Көк-Жар конушундагы 172-контурунда курулуштарды бузуу учурунда кармалган беш киши он күнгө камалды. Конуштун тургундары бийлик башчыларына кайрадан кайрылып, үйлөрүн буздурбоону суранып жатышат. Шаар мэри Айбек Жунушалиев мыйзамсыз делип, үй-жайы бузулгандардын маселесин чечүү үчүн президентке сунуш бергени маалым болду.
