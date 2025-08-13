Зеленский украин күчтөрү Донбассты таштап кетпесин билдирди

Украинанын президенти Владимир Зеленский украин күчтөрү Донецк жана Луганск облустарын көзөмөлдөгөн аймактарды таштап кетпей турганын билдирди. Бул туурасында Зеленский шейшемби кечинде журналисттер менен баарлашкан учурда айтты.
“Биз Донбасстан кетпейбиз, аны кыла да албайбыз. Баары биринчи бөлүмдү унутуп жатышат - биздин аймактарды мыйзамсыз басып алышкан. Донбасс орустар үчүн келечекте жаңы чабуулдар үчүн плацдарм болот. Эгерде биз Донбасстан өз эркибиз менен кетсек же бизди ошого мажбурлашса, үчүнчү согушту ачабыз”, - деп билдирди Зеленский.
Украин президенти азыр согушту токтотуу үчүн кайсы бир аймакты берүү керек деген позиция туура эместигин, мындай шартта учурдагы бийлик жаңы аймактарды басып алуу аракетин улантарын кошумчалаган.
Ага чейин Зеленский Аляскада өтчү АКШ жана Орусиянын саммитинин жыйынтыгын Киев тааныбай турганын билдирген. Ал Трамп менен Путиндин жолугушуусу АКШ менен Орусиянын эки тараптуу мамилеси үчүн мааниси чоң болорун белгиледи. Зеленский бул жолугушууну Путиндин “жеке жеңиши” катары сыпаттады.
15-августта АКШ президенти Дональд Трамп менен Владимир Путин Аляскада жолукканы жатат. Андагы негизги тема Украинадагы согушту токтотуу экенин Ак үй кабарлаган. Бул жолугушуу Путиндин суранычы менен өтүп жатканын Ак үйдүн маалымат катчысы Кэролайн Левитт билдирген. Ал жолугушуу Альяскадагы Анкориж шаарында өтөрүн ырастады.
