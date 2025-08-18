Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн “Апрель” телеканалы жабылганын билдирди. Канал бул тууралуу 18-августта Фейсбуктагы баракчасына жана Телеграммдагы каналына маалымат жарыялады. Анда “Апрелди” жабуу тууралуу соттун чечими канчалык адилетсиз болсо да ал аткарылышы керектиги белгиленген.
9-июлда Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Төлөндү Самаков “Апрель ТВны” жабуу чечимин чыгарган. Чечимде аталган редакциянын бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын өчүрүү жана бөгөттөө талабы коюлган. Август айынын башында анын YouTube платформасындагы баракчасы иштебей калган.
24-апрелде Октябрь райондук прокуратурасы “Апрель ТВга” каршы райондук сотко кайрылганы белгилүү болгон. Редакция өкүлдөрү бул тууралуу доо арыздын көчүрмөсүнөн билгенин, анда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) Башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөөгө чейинки териштирүү жүргүзүп, телеканалдын ишмердүүлүгүнөн деструктивдүү фактыларды аныктаганы жазылганын кабарлашкан. Арызда “коомдук коопсуздукту коргоо, укук бузуучу маалыматтардын жайылышын алдын алуу жана жалпыга маалымдоо каражаттары жаатындагы мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздоо” деген жүйө келтирилгени айтылган.
Сот ишинин башталышына Республикалык психиатрия жана наркология борборунун “телеканалдын алып баруучуларынын сарказмы, мимикасы бийликке болгон ишенимди жоготот” деген бүтүмү негиз болгон. Экспертизанын мындай жыйынтыгы коомдо кызуу талкууланган.
Соттук териштирүү учурунда лингвист Таалайбек Абдыкожоев телеканалдын материалдарынан башаламандыкка, зомбулукка жана кастыкка чакырыктарды көрө албаганын айткан. Ал журналисттердин ишинен өлкөдөгү окуялар тууралуу терс баа байкоого болорун, бирок ал мыйзам бузуу эмес экенин билдирген.
Телеканалды мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2018-жылы түптөп, 2022-жылга чейин каржылаган. Андан кийин демөөрчүлөрдүн колдоосу менен обого чыгып жүргөн. (BTo)
