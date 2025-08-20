Аскерде кызмат өтөп жаткан дагы бир жоокер каза болду

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке (УКМК) караштуу Чек ара кызматы 20-августта 2022 аскер бөлүгүнүн бөлүктөрүнүн биринде катардагы жоокер (И.у.А.) асынып алганын билдирди.
Бул факты боюнча тиешелүү укук коргоо органдары кабар берилип, бардык жагдайларды жана окуянын себебин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Ачык булактардагы маалыматка караганда, 2022 аскер бөлүгү Баткендеги Төрт-Гүл айыл аймагында жайгашкан.
14-августта Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде күжүрмөн даярдык боюнча сабак учурунда контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматчысы (Б.Б.Т.) каза болгон. Аны ошол эле аскер бөлүктүн жоокери куралга этиятсыз мамиле кылып, атып алган.
16-июлда Жалал-Абад шаарында Жаза аткаруу кызматынын Кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү бөлүгүнүн 20 жаштагы жоокери өз өмүрүнө кол салып, каза тапканы айтылган. Маркумдун жакындары ал ур-токмоктон жан бергенин айтып, арызданышкан.
Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жатып каза болгон окуялар буга чейин да бир нече жолу катталган. (BTo)
