Элчи Орусияда Кыргызстандын 612 миң жараны бар экенин айтты

Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орусияда 377 миң кыргыз жараны миграциялык каттоого алынганын, жалпысынан бул өлкөдө Кыргызстандын 612 миң жараны бар экенин билдирди. Бул тууралуу ал “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты.
Элчи миграциялык каттоого алынгандар менен эмгек келишим түзгөндөрдүн ортосунда айырмачылык бар экенин, Орусия муну бир адам эмгек келишимин бузбай туруп, экинчи келишим түзүп алганы менен түшүндүргөнүн кошумчалады.
Андан тышкары Орусияда акыркы жылдары миграциялык мыйзамдар бир топ катаалдашканын белгиледи.
Быйыл 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Ага ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Ички иштер органдары (соттор менен бирге) чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот.
Орусиянын президентинин 2024-жылдын 30-декабрындагы жарлыгына ылайык, ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30-апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10-сентябрга чейин узартылган.
Соңку маалымат боюнча, Кыргызстандын 91 миң жараны Орусияда көзөмөлдөөчү реестрге түшүп калган. Алар 10-сентябрга чейин документтерин тууралабаса өлкөгө кайтарылышы мүмкүн. Кыргызстандын бийлиги улам-улам кайрылуу таратып, Орусиядагы кыргыз жарандарын бул өлкөнүн миграциялык “кара тизмесинен” сентябрга чейин чыгып кетүүгө чакырып келатат.
2024-жылы 30-декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койгон. Ага ылайык, 1-январдан тартып чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылды. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери - убактылуу/туруктуу жашоого уруксат, эмгек же жарандык-укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. (BTo)
