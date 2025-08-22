Токаев казак-кыргыз соодасынын көлөмү 2 млрд долларга жеткенин айтты

Мамлекеттер аралык жогорку жыйындын ачылышында Казакстандын президенти Касым-Жоомарт Токаев эки тараптуу соода-сатыктын көлөмү 2 млрд АКШ долларына жеткенин айтты.
"Кыргызстандын Казакстандын аймактагы башкы стратегиялык өнөктөштөрүнүн бири. Бул көрсөткүчтү эселеп көбөтүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Инвестициялык ынтымакташтык жылдан жылга жакшырып барат. Анын аркасында түрдүү биргелешкен келишимдер ишке ашты. Маданий-гуманитардык байланыштарыбыз да күчөп келатат”, - деди Токаев.
Казакстандын лидери кыргыз-казак эли кыйын кырдаалда бири-бирине көмөкчү болгонун белгилеп, жогорку саясий диалогдун аркасында эки элдин жаңы деңгээлге көтөрүү ниетин билдирди.
Касым-Жомарт Токаев Бишкекке расмий сапар менен 21-августта келди. Эки күнгө созулган сапар учурунда кыргыз-казак алакасын өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Ош шаарында Казакстандын Башкы консулдугу, Гумилев атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы ачылары кабарланган.
Казакстан Бишкектин соода-экономикалык өнөктөштөрүнүн арасында Кытай менен Орусиядан кийинки үчүнчү орунда турат. 2023-жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1 млрд 318 млн долларга жеткен. Анын 35% экспорт жана 65% импорт.
Эки өлкө ортосундагы соода алаканын негизин азык-түлүк өнүмдөрү, курулуш материалдары, отун жана мунай, жер семирткичтер, металл буюмдар жана баалуу рудалар түзөт. (KS)
