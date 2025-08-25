Тууганы зордуктаганы айтылган 4 жашар кыздын апасы арыз жазуудан баш тартты

Акыйкатчы институту Чүйдүн Ысык-Ата районунда жакын тууганы зордуктаганы айтылган 4 жашар кыздын апасы арыз жазуудан баш тартканын билдирди.
Буга байланыштуу Ысык-Ата районунун үй-бүлөнү жана баланы коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери кыздын мыйзамдуу өкүлү катары дайындалган. Райондук милиция Кылмыш-жаза кодексинин “Зордуктоо” беренеси менен иш козгоп, наристеге кордук көрсөткөн өспүрүмдү 18-августта кармаган.
Акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, 18-августта 4 жашар наристени жакын тууганы зордуктагына тууралуу маалымат түшкөн. Кыздын ата-энеси ажырашып кеткендиктен, апасы балдарын Ысык-Атага туугандарына таштап, Бишкекке иштегени кеткен.
Наристе Ысык-Ата райондук ооруканасынан кароодон өтүп, ага зомбулук болгону аныкталган. Кыздын апасы окуя тууралуу уккандан кийин микроинсульт алып Ысык-Ата райондук ооруканага жаткырылып, кийинчерээк шаарга которулган.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева балдар менен иш алып барган мамлекеттик органдарды профилактикалык иштерди күчөтүүгө чакырды. (BTo)
