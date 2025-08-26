Кеген аркылуу Кыргызстан менен Казакстан ортосунда автобустук каттам жанданат

Сентябрдан тартып “Кеген” көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Каракол-Алматы-Каракол автобустук каттамдары ачылат.
Бул тууралуу кыргыз президенти Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Аскат Алагөзов кабарлады. Маалыматка ылайык, мындай чечим эки өлкө лидери Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин сүйлөшүүлөрүндө кабыл алынган.
Бул каттам жыл бою иштейт. Учурда эки өлкөнүн Транспорт министрликтери каттамды уюштуруу боюнча иш алып барып жатат.
Алагөзов 25-августтан тартып “Каркыра-унаажол” көзөмөл өткөрмө пункту күнү-түнү иштей баштаганын да кошумчалады.
Алматыдан Караколго Кеген аркылуу автобус каттамы эгемендик жылдарында иштебей калган.
Шерине