Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
27-Август, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 14:22
Жаңылыктар

Алматынын “Кайрат” клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты

“Кайраттын” дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пеналтини тосту.
“Кайраттын” дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пеналтини тосту.

Казакстандын Алматы облусунун “Кайрат” футбол клубу шотландиялык “Селтик” клубун утуп, тарыхында биринчи жолу футбол боюнча Европадагы негизги турнир - Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты.

Оюн 26-августта Алматынын “Борбордук” стадионунда өттү. Эки клуб негизги жана кошумча берилген убакытта 0:0 эсебинде тең чыгып, пеналтиден “Кайрат” 3:2 менен жеңди. Казакстандык клубдун 21 жаштагы дарбазачысы Темирлан Анарбеков 3 пеналтини тосуп, күйөрмандардын эсинде калды. “Кайрат” менен “Селтик” 21-августта Глазго шаарында “Селтик парк” стадионундагы биринчи кездешүүсүндө да 0:0 эсебинде тең чыккан.

Казакстанда ушуну менен экинчи футбол клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Мындан туура 10 жыл мурун “Астана” да ЛЧнын тайпалык баскычына жеткен.

Ачык булактардагы маалыматка ылайык, “Кайрат” 1954-жылы негизделген. Алматы облусунун намысын коргогон клуб Казакстандын төрт жолку чемпиону.

Чемпиондор лигасы - Европа футбол биримдигинин ири клубдук турнири. (BTo)

Дагы караңыз

Тажикстандык аял Орусияга адырашман алып киргени үчүн сегиз жылга кесилди

Тажик президенти кызы Озодага "эмгек сиңирген кызматкер" наамын ыйгарды

Министр Кендирбаева “Сейтек STEM” мурдагыдай эле иштей берерин айтты

Адамдын майыптуулугун тастыктоо документинин мөөнөтү узартылат

Украина Днепропетровдо эки айылды орус армиясы ээлеп алганын четке какты

Садыр Жапаров үч жылда “Кумтөрдүн” кирешеси 3 млрд доллардан ашканын айтты

Жеңиш чокусунда жоголгон ирандык альпинисттерди издөө токтотулду

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG