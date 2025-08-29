Орусия: Орелдо дрон кулап, төрт киши жараат алды

Дрондордун сыныктарынан Орусиянын Орел шаарында эки имарат, Орел муниципалдык округунун башка аймактарында дагы эки имаратка зыян келтирилгенин губернатор Андрей Клычков билдирди.
Ал кайсы имараттарга дрон калдыгы тийгенин тактаган жок. Кийинчерээк Клычков Орелдо көп кабаттуу үй, чарба курулушу, автоунаа, ал эми Орел муниципалдык округунда эки жер тамга зыян келтирилгенин маалымдады.
Орелдун жашоочулары да шаарда жардыруулар тууралуу жазып жатышат. Astra Телеграм каналы шаарда болжолдуу түрдө дрондордун чабуулунун кесепети деген сүрөт, видеолорду жарыялады. Согуш шартында анын чын-бышыгын тактоо мүмкүн болбой турат.
Орусиянын Коргоо министрлиги 29-августтагы күнүмдүк маалыматында сегиз аймакта, аннексияланган Крымда жана Кара деңиз акваториясында 54 дрон атып түшүрүлгөнүн, Орел облусунда эки учкучсуз аппарат кулатылганын жарыялады.
Ал эми Орусиянын Украинага карата тынымсыз чабуулдары уланууда. 29-августка караган түнү украин күчтөрү 68 дрондо атып түшүргөнүн билдирди. Орус армиясынын соккусунан Днепровпетродо эки киши каза болгонун маалымдады.
